الثلاثاء   
   21 04 2026   
   3 ذو القعدة 1447   
   بيروت 10:04
    بري: لا خطوط تُقيّد لبنان… والاحتلال سيُواجَه بالمقاومة

      أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض لبنان لأي خطوط أو قيود تُفرض عليه في الجنوب، مشددًا على أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي توغّل إليها يجب أن يتم دون شروط.

      وحذّر بري من أن استمرار الاحتلال في تلك المناطق يعني مواجهة دائمة مع المقاومة، قائلاً إن لبنان “لا يحتمل أن يُنتقص منه متر واحد”، وأن الإصرار على البقاء سيقابل بردّ مقاوم كما يشهد التاريخ.

      ودعا بري النازحين إلى التريث في العودة إلى قراهم، لعدم الوثوق بسلوك الاحتلال، مؤكداً في الوقت نفسه أن لبنان لا يرفض التفاوض مع “إسرائيل” شرط أن يكون بشكل غير مباشر.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      رابطة أميركية تتجه لمقاضاة واشنطن على خلفية الغارات في لبنان… وتطالب بمحاسبة المسؤولين والداعمين العسكريين

      بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة دبابة ميركافا في بلدة الخيام جنوبي لبنان بمحلقة

      عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل: السيادة أولاً والوحدة أساس

