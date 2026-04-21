بري: لا خطوط تُقيّد لبنان… والاحتلال سيُواجَه بالمقاومة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض لبنان لأي خطوط أو قيود تُفرض عليه في الجنوب، مشددًا على أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي توغّل إليها يجب أن يتم دون شروط.

وحذّر بري من أن استمرار الاحتلال في تلك المناطق يعني مواجهة دائمة مع المقاومة، قائلاً إن لبنان “لا يحتمل أن يُنتقص منه متر واحد”، وأن الإصرار على البقاء سيقابل بردّ مقاوم كما يشهد التاريخ.

ودعا بري النازحين إلى التريث في العودة إلى قراهم، لعدم الوثوق بسلوك الاحتلال، مؤكداً في الوقت نفسه أن لبنان لا يرفض التفاوض مع “إسرائيل” شرط أن يكون بشكل غير مباشر.

المصدر: موقع المنار