إيران تُدين الهجوم الأميركي على سفينة “توسكا” وتطالب بالإفراج الفوري عن طاقمها

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الذي نفّذه الجيش الأميركي على سفينة الحاويات الإيرانية “توسكا” واحتجاز طاقمها وعائلاتهم، واصفةً ما جرى بأنه عمل “غير قانوني وإجرامي” يرتقي إلى مستوى القرصنة البحرية.

وفي بيان رسمي، اعتبرت طهران أن الهجوم الذي وقع مساء الأحد 19 نيسان/أبريل 2026 قرب سواحل إيران في بحر عُمان يشكّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلًا عن خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 8 نيسان.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى المنظمة البحرية الدولية، داعيةً إلى إدانة هذا “العمل الإجرامي” واتخاذ موقف حازم تجاهه. كما شددت على ضرورة الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم.

وحذّرت طهران من “العواقب الوخيمة” لهذا التصعيد، مؤكدة أنها ستستخدم كل إمكانياتها للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها، ومحمّلةً الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في الأوضاع الإقليمية.

من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم بأنه انتهاك واضح لوقف إطلاق النار، فيما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، خلال اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن السلوك الأميركي “غير القانوني والمتناقض” يتنافى مع ادعاءات الدبلوماسية، مشددًا على أن إيران ستتخذ القرار المناسب لحماية مصالحها وأمنها القومي.

المصدر: وكالة فارس