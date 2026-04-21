الثلاثاء   
   21 04 2026   
   3 ذو القعدة 1447   
   بيروت 08:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    فانس يتوجه إلى باكستان للمشاركة في جولة المحادثات مع إيران

      رجح مسؤولون أمريكيون وباكستانيون أن يتوجه نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم، للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات مع الوفد الإيراني.

      وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، بأن نائب الرئيس جي دي فانس، سافر إلى باكستان من أجل الجولة الثانية من المحادثات مع إيران.

      ويأتي هذا التطور وسط غموض يحيط بالموقف الإيراني حول المشاركة في المفاوضات، إذ لم تصدر طهران حتى الساعة تأكيدا بأنها ستشارك.

      من جهته، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده لا تقبل المفاوضات تحت التهديد، في وقت قال مسؤول إيراني كبير لـ”رويترز”، إن طهران تدرس حضور محادثات السلام، عقب تحركات من إسلام اباد لإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.

      وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أمس أن الوفد الأمريكي بقيادة فانس كان في طريقه إلى باكستان بالفعل، لكن لاحقا أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فانس لم يغادر بعد، ما أثار تضاربا في معلومات توقيت وصول الوفد وبدء الجولة الجديدة من المفاوضات.

      وتدور المحادثات في سياق مسعى سياسي لإنهاء أو تخفيف حدة الصراع مع إيران، مع إبراز دور باكستان كوسيط إقليمي، وسط توقعات بأن تتناول المفاوضات ملفات تتعلق بالحرب والترتيبات الأمنية الإقليمية.

      المصدر: وكالة رويترز

