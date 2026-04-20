الثلاثاء   
   21 04 2026   
   3 ذو القعدة 1447   
   بيروت 00:49
    الجيش اللبناني فجّر حقيبة على كورنيش المزرعة في بيروت.. ولا مواد خطرة فيها

      فجّر الجيش اللبناني مساء الإثنين حقيبة وُجدت قرب جامع عبد الناصر على كورنيش المزرعة في بيروت، ليتبيّن أنها لا تحتوي على أي مواد خطرة أو متفجرة، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

      وقالت الوكالة: “بعد الاشتباه بحقيبة وُجدت على كورنيش المزرعة في بيروت قرب جامع عبد الناصر، تدخّل عناصر الجيش اللبناني الذين فرضوا طوقًا أمنيًا وأغلقوا الطريق مؤقتًا في المكان”، وأوضحت أنه “بعد تفجير الحقيبة تبيّن أنها تحتوي على ثياب، ولا مواد متفجرة أو خطرة فيها”.

      وكانت غرفة “التحكم المروري” في لبنان قد أفادت في وقت سابق مساء الإثنين عن قطع السير وتحويله إلى الطرقات الفرعية في محلة كورنيش المزرعة في بيروت بالاتجاهين، بسبب تدابير أمنية.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      الجيش اللبناني: استكمال أعمال إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه

      مراسل المنار : قام الجيش اللبناني بفتح طريق الماري باتجاه مثلث عين عرب  المجيدية كما أنشأ نقطة مراقبة عند مثلث الماري المجيدية عين عرب

      الجيش اللبناني: تفكيك 5 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان في الضاحية الجنوبية

