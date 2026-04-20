تشييع حاشد للشهيد حسين أحمد الموسوي في النبي شيث

شيع حزب الله وأهالي بلدة النبي شيث الشهيد حسين أحمد الموسوي بمشاركة فعاليات ووجهاء وأهالي البلدة والبلدات المجاورة، حيث جاب المشيّعون شوارع البلدة في موكب مهيب علت فيه الهتافات والرايات، تعبيرًا عن الوفاء لدمائه وتضحياته.

وانطلق التشييع وسط أجواء من الحزن والفخر، وصولًا إلى جبانة البلدة، حيث أمّ المصلين إمام البلدة الشيخ حسن البدوي، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بمناقب الشهيد ومسيرته الجهادية، مؤكدًا أن درب التضحية سيبقى نهجًا ثابتًا في مواجهة التحديات.

ليوارى بعدها الشهيد الثرى إلى جانب رفاقه في الجهاد، على وقع التعهد بمواصلة الطريق الذي سار عليه، وصون الأمانة التي تركها بدمه.

المصدر: موقع المنار