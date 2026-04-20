وول ستريت جورنال: ترامب يشعر بقلق بالغ إزاء مستقبل الحرب مع إيران

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مصادر مقرّبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيدها أنه “يعاني من ضغط وقلق شديدين بشأن مستقبل الحرب مع إيران”.

وتحت عنوان “وراء تصريحات ترامب المتفاخرة حول الحرب، إنه يصارع مخاوفه الخاصة” تناولت الصحيفة الأميركية في تقرير لها، سلوكيات وقرارات دونالد ترامب خلال الحرب مع إيران، كشفت فيه عن وجود فجوة بين مواقفه العلنية ومخاوفه الخفية.

وأفادت مصادر مطلعة في البيت الأبيض للصحيفة بأن ترامب يظهر في العلن بنبرة عدوانية وتهديدية، لكنه في المحافل الخاصة يواجه مخاوف جدية بشأن تداعيات الحرب، لا سيما الخسائر البشرية والتبعات السياسية.

ووفقًا للتقرير، فإن ترامب يشعر بالرعب من تكرار التجارب التاريخية الفاشلة للولايات المتحدة، بما في ذلك الأزمات السابقة، وهو يعاني من ازدواجية في قراراته، فهو يتأرجح بين “تصعيد النزاع والتوجه نحو المفاوضات”.

وكتبت وول ستريت جورنال: “ترامب يحب العروض والدراما، وينشر تهديدات حادة وبذيئة وغير متوقعة ليجعل الإيرانيين يبدون “غير متوازنين ومهانين” ويدفعهم إلى طاولة المفاوضات”.

وتؤكد وول ستريت جورنال أنه رغم النبرة الحادّة في تصريحاته العلنية، فإن ترامب امتنع عمليًا عن إرسال قوات برية خشية الخسائر البشرية المرتفعة، وكان يسعى إلى إيجاد طريقة لإنهاء النزاع.

وتضيف الصحيفة أن أسلوب ترامب الإداري في هذه الأزمة كان “شخصيًا وغير منسجم إلى حد ما”، لدرجة أنه كان يتخذ مواقف حادّة أحيانًا دون التنسيق مع فريق الأمن القومي. ووفقًا للتقرير، فقد حاول ترامب الضغط على الطرف الآخر من خلال “إظهار نفسه كشخص غير متوقع”.

وجاء في جزء آخر من التقرير أن ترامب اعتقد أن النصر في الحرب مع إيران قد يمنحه “فرصة لإعادة تصميم النظام العالمي”. ومع ذلك، تؤكد وول ستريت جورنال نقلًا عن مصادرها أن ترامب واجه عمليًا تحديات جدية، منها تراجع دعم الحلفاء الغربيين، وزيادة الضغوط الاقتصادية، وتنامي السخط الداخلي.

وتتابع الصحيفة: “على الرغم من بعض النجاحات العسكرية، فإن هذه الإنجازات لم تتحول إلى نصر حاسم”، مما زاد الضغوط على الحكومة الأميركية.

وخلصت وول ستريت جورنال إلى “أن مجمل هذه الظروف قد دفعت ترامب نحو قبول نوع من الهدنة، رغم أنه لا يزال يشعر بالشك وعدم اليقين بشأن المسار المستقبلي والنتائج النهائية للحرب مع إيران”.

المصدر: وول ستريت جورنال