وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين

ناقش وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي امس الأحد 19 نيسان/أبريل 2026، آخر التطورات في المنطقة والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار، بين إيران والولايات المتحدة.

أكد وزيرا خارجية إيران وباكستان على استمرار المشاورات لتعزيز الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

وشرح نائب رئيس الوزراء الباكستاني، جهود بلاده لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة المشاورات في هذا الشأن.

من جهته أشاد وزير خارجية إيران بالمساعي الحميدة التي تبذلها باكستان ووساطتها في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مذكّرًا بنهج إيران المسؤول في الانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأشار إلى التجارب المريرة التي عانتها إيران مع الإدارة الأميركية، خلال المفاوضات منذ العام الماضي والانتهاكات الأميركية المتكررة لالتزاماتها، وخاصة العدوان العسكري على إيران في خضم المفاوضات.

ورأى عراقجي أن تصرفات الولايات المتحدة الأخيرة في انتهاك وقف إطلاق النار، وتهديد الموانئ والسواحل والسفن الإيرانية، والخطاب التهديدي، وتقديم مطالب غير معقولة، والتناقضات المستمرة، كلها علامات واضحة على سوء نوايا أميركا وعدم جديتها في الدبلوماسية.

وختم عراقجي مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كل قدراتها لحماية مصالحها وأمنها القومي.

المصدر: موقع العهد