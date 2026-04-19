مصادر ايرانية: طهران مستعدة لاحتمال تجدد الحرب وهي ستتخلى تماما عن ضبط النفس

أشارت وكالة “تسنيم” الايرانية للانباء الاحد الى ان “رصد التحركات الأميركية في الأيام الأخيرة يشير إلى عدة عمليات نقل خاصة”.

ولفتت الوكالة الى ان “من بين تلك التحركات :

1- نقل بعض القطع البحرية الأمريكية الحربية

2- إنشاء جسر جوي غير مسبوق لنقل المعدات

3- مشاركة عدة طائرات ثقيلة من طراز C5 و C17 لنقل الأسلحة

4- تدريبات على اقتحام جزيرة في البحرين والسيطرة السريعة على الساحل

5- تحليق مكثف للطائرات الأمريكية المسيرة فوق الجزر

6- نقل بعض المنظومات الدفاعية الأمريكية في المنطقة”.

وقالت الوكالة “بناءً على ذلك، فإن إيران تدرس حالتين بشكل متزامن، وقد اتخذت التدابير اللازمة لكلتيهما:

الحالة الأولى: الاستفادة من هذه الاستعدادات لخلق ضغط نفسي بهدف تحقيق مكاسب على طاولة المفاوضات، فمن ناحية، تهدد أمريكا، ومن ناحية أخرى، تصعد باستمرار إشارات التفاوض في وسائل الإعلام.

وقد قدمت إيران مقترحاتها بناءً على واقعية قائمة على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وعلى أمريكا أن تتخلى عن مطالبها المفرطة.

لذلك، وكما لم تؤثر الضغوط والتهديدات المماثلة في الماضي على طاولة المفاوضات، فإنها لن تؤثر هذه المرة أيضاً.

الحالة الثانية: اختلاق سرديات حول التفاوض بهدف التمهيد لمفاجأة وهجوم عسكري سريع على بعض الجزر الإيرانية. يتمتع الإرهابيون الأمريكيون بخبرة كبيرة في خداع التفاوض، حيث هاجموا إيران مرتين خلال عام واحد، أثناء سير المفاوضات، بينما كانوا يرددون باستمرار أن المفاوضات تحرز تقدما”.

واكدت الوكالة ان “إيران هذه المرة أيضاً مستعدة تماماً، وتعتبر أساساً سيناريو الحرب أكثر احتمالاً من استمرار المفاوضات”، وتابعت “بالتالي، فإن إيران مستعدة، من خلال إعادة الانتشار والتدابير التي اتخذتها خلال الأسبوعين الماضيين، لتسجيل ساعات من الجحيم التي لا تُنسى منذ البداية لأي اشتباك متجدد مع أمريكا وإسرائيل”.

واضافت الوكالة “كما أن تحليل مواقف إيران يشير إلى أنه في حال اندلاع الحرب واستهداف البنى التحتية مرة أخرى، فإن إيران ستتخلى تماماً عن ضبط النفس الذي مارسته في الجولة الأولى من الحرب تجاه باب المندب، أرامكو، ينبع والفجيرة”.

المصدر: موقع المنار