نائب الخارجية الإيرانية: لا نقل للمواد المخصبة لأمريكا والمفاوضات متعثرة بشروط واشنطن

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أن “طهران ترفض بشكل قاطع إرسال أي مواد مخصبة إلى الولايات المتحدة”، معتبرًا أن “هذا الطرح غير قابل للنقاش، في ظل تمسك واشنطن بشروط تصفها إيران بالمفرطة”.

وأوضح خطيب زادة، في تصريحات على هامش اجتماع دبلوماسي في أنطاليا، أن “تبادل الرسائل بين الجانبين مستمر، إلا أن المفاوضات لم تبلغ بعد مرحلة عقد لقاء مباشر، نتيجة عدم تراجع الولايات المتحدة عن مواقفها المتشددة”.

وشدد على أن “إيران تسعى إلى تثبيت اتفاق إطاري أولًا قبل أي اجتماع حضوري”، مؤكدًا أنها تفاوضت بحسن نية وقبلت وقف إطلاق النار، على أن يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان”.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أشار إلى أن “ترتيبات جديدة ستوضع ضمن مسار التفاوض، مع التأكيد على بقاء المضيق مفتوحًا وآمنًا أمام حركة الملاحة المدنية”.

المصدر: وكالة إرنا