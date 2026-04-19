اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلة.. وتصعيد ميداني متواصل

شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتداءات على المواطنين واعتقال عدد من الشبان، في إطار تصعيد ميداني مستمر.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن جراء تعرضه للضرب قرب حاجز قلنديا شمال القدس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وانتشرت في أحيائها، واعتقلت الشقيقين وليد ونائل قوقا بعد مداهمات وتفتيش.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدات شرق نابلس، إضافة إلى مدينة قلقيلية وبلدات عزون وإماتين، حيث نُفذت حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله، في وقت هاجم فيه مستوطنون بلدة ترمسعيا.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وداهمت أحياء عدة، واعتلت أسطح المنازل، ونفذت عمليات تفتيش، إلى جانب اقتحام مخيم شعفاط وبلدتي عناتا وكفر عقب.

كما طالت الاقتحامات مخيم عين السلطان في أريحا ومنطقة بيت أمر شمال الخليل، في ظل استمرار عمليات الدهم والاعتقال والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون في مختلف مناطق الضفة والقدس.

وتأتي هذه التطورات وسط دعوات فلسطينية متصاعدة لتكثيف المواجهة مع الاحتلال والتصدي لاعتداءاته المتواصلة.

المصدر: موقع المنار+ الصحافة الفلسطينية