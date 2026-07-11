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    عربي وإقليمي

    العدو الاسرائيلي ينفذ حملة اعتداءات ومداهمات في الضفة المحتلة

    واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، اقتحاماتها واعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

    وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إنه “في مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان هم: إلياس الشنطي، وآدم الشنطي، وأحمد سعسع، ومحمد الباشا، أثناء تواجدهم قرب منطقة المرج المحاطة بجدار الضم والتوسع في الجهة الشرقية من المدينة”.

    وتابعت المصادر انه “في محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرى كفر نعمة، وبلعين، ودير إبزيع، وعين عريك، وخربثا بني حارث غرب رام الله، إضافة إلى قريتي عجول وعارورة شمال غرب المحافظة، وبلدة عبوين وقرية جلجليا شمالًا، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات”.

    واضافت انه “في شمال الضفة، أصيب شاب (25 عامًا) جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب على حاجز الجلمة شمال جنين، قبل أن تسلمه طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني لتلقي العلاج”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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