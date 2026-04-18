انفوغراف | الاعلام الحربي ينشر خريطة مواجهات المقاومة مع العدو وتدمير آلياته والاستهدفات في الداخل المحتل

نشر الاعلام الحربي خريطة توضح الإشتباكات المباشرة التي خاضها مجاهدو المقاومة الإسلامية مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في مختلف ساحات المواجهة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى التصدّي لإنزالات العدو الإسرائيلي، خلال معركة العصف المأكول من تاريخ 02-03-2026 حتى 16-04-2026.

كما نشر الاعلام الحربي خريطة توضح الإستهدافات التي نفّذها مجاهدو المقاومة الإسلامية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة باستخدام الصواريخ والمسيّرات الانقضاضيّة خلال معركة العصف المأكول من تاريخ 02-03-2026 حتى 16-04-2026.

هذا، وعرض الاعلام الحربي خريطة توضح عدد الآليات العسكرية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي التي استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية في مختلف ساحات المواجهة في جنوب لبنان خلال معركة العصف المأكول من تاريخ 02-03-2026 حتى 16-04-2026.

المصدر: الاعلام الحربي