الجيش اللبناني يعمل على مواكبة الأهالي العائدين إلى قراهم

يعمل الجيش اللبناني على مواكبة الأهالي العائدين إلى قراهم، من خلال تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، بالتوازي مع تنفيذ مهماته في المناطق اللبنانية كافة للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث ينفّذ حواجز ظرفية ويقوم بعمليات فتح الطرقات وإزالة العوائق وتفجير الذخائر غير المنفجرة.

في هذا السياق، عملت وحدة من الجيش على فتح طريق دبين – مرجعيون التي تعرضت سابقًا لاعتداء إسرائيلي أدى إلى قطعها. وكانت وحدة أخرى قد عملت على فتح جسر القاسمية البحري – صور، فيما يجري العمل على ترميم عدد من الجسور.

تؤكد قيادة الجيش مجددًا ضرورة تجاوب المواطنين مع توجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وعدم سلوك الطرقات التي أقفلها الجيش، كونها تؤدي إلى القرى التي ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز فيها.

المصدر: الجيش اللبناني