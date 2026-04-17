حرس الثورة الايراني: نحن والجيش يد واحدة وذراع قوي في مواجهة الأعداء

أعلن بيان حرس الثورة الإسلامية في ايران اليوم الجمعة بمناسبة يوم الجيش الايراني أن “إظهار القدرات الدفاعية وبطولات الجيش يُعدّ ضمانة لردع البلاد ومصدر عزّة للشعب الإيراني”.

وقال “بعد إحباط مخطط حلّ الجيش، وبالقرار التاريخي للإمام الخميني (رض)، ثبّت الجيش مكانته كحصن حصين للشعب”.

وأكد البيان أن ” الجيش وحرس الثورة يد واحدة، وذراع قوي للإيرانيين في مواجهة الأعداء، ويعملان دائمًا بتكامل مع سائر القوات المسلحة”.

هذا وأكد الحرس الثوري أن “العدو بات يائسًا من سيناريوهات العدوان على البلاد، وأي حماقة منهم ستُواجَه بضربات قاصمة من قبل رزمندگان الإسلام”.

وفي السياق، شدد على أن “الجيش وحرس الثورة يواصلان رصد واعتراض المقذوفات والطائرات المعادية، وتنفيذ عمليات مسيّرة ناجحة وفعّالة، بما يحفظ أمن الحدود وبحر عُمان”، لافتاً إلى ان ” تطور واقتدار الجيش وسائر القوات المسلحة هو ثمرة توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وقادة كبار مثل الشهداء الفريق سيد عبد الرحيم موسوي، حسين سلامي، ومحمد باكبور”.

وأشار إلى أن “استهداف المدمرة «دنا» من قبل الجيش الأمريكي كان ذروة الغدر، والثأر لدماء شهدائها المظلومين يُتابَع من قبل وحدات الجيش والحرس في الكمائن المعدّة”، معلناً أن “الجيش وحرس الثورة، بسلاح الوحدة والتنسيق والإرادة المقدسة، وتحت تعاليم الإمام الخميني (رض) والإمام الشهيد السيد علي خامنئي (قدس سره)، واتباعًا لتوجيهات آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، على استعداد للردّ القوي والمدمّر والمُندِم على أي عدوان”.

المصدر: موقع المنار