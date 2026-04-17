“حركة المجاهدين”: وقف إطلاق النار ما كان ليحدث لولا جهاد وبطولات مجاهدي المقاومة الاسلامية في لبنان

باركت “حركة المجاهدين” الفلسطينية” للشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الأبية ثباتهم وتضحياتهم الكبيرة في مواجهة العدوان الإسرائيلي”، مشيدة “بتحقق وقف إطلاق النار، الذي لم يكن لولا جهاد وبطولات مجاهدي المقاومة الاسلامية في لبنان حيث جسّدوا نموذجًا متقدمًا في الصمود والدفاع عن الأرض والكرامة”.

وأكدت الحركة أن “رضوخ العدو لوقف اطلاق النار يعكس فشل الاحتلال في فرض معادلاته أو تحقيق أهدافه العسكرية، رغم حجم القوة والتدمير الذي مارسه على مدار 46 يوماً”.

كما أضاف “لقد أرست هذه المواجهة محطة هامة في مسار الصراع، وأسهمت في ترسيخ معادلات ردع جديدة حيث أفشلت مخططات العدو التوسعية وردت عدوانه الغادر واجرامه الفاشي”.

هذا وتابع “إننا إذ نبارك لشعب ومقاومة لبنان هذا الانجاز اليوم ،نعبر عن تقديرنا العميق لتضحيات الشعب اللبناني الشقيق ونؤكد تضامننا معه ووقوفنا بجانبه ، ونسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين، والعودة الآمنة للنازحين، والفرج القريب لجميع الأسرى”.

