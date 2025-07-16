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ألبانيز: العقوبات الأميركية تستهدف المدافعين عن القانون الدولي

رأت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أن العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها إثر انتقادها موقف الإدارة الأميركية من غزة تشكل «انتهاكاً» لحصانتها.

وقالت ألبانيز، خلال زيارتها لبوغوتا، إن “هذا إجراء خطر جداً وغير مسبوق وأنا أتعامل معه بجدية كبيرة”، مؤكدة أن “هذا انتهاك واضح لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تحمي المسؤولين في الأمم المتحدة وبينهم الخبراء المستقلون من تصريحات وأفعال يقومون بها خلال تأدية مهماتهم”.

واعتبرت أن العقوبات “تحذير لأي شخص يجرؤ على الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة والحرية”.

وفي 9 تموز، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن فرضت عقوبات على ألبانيز “بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى التحرك ضد مسؤولين وشركات أميركيين وإسرائيليين”، واصفاً عملها بأنه “منحاز وخبيث”.

وتزور ألبانيز بوغوتا لحضور قمة عالمية أتت بمبادرة من الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو لإيجاد حلول للنزاع في غزة.

المصدر: مواقع اخبارية