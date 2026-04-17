دراسة | مبادرة المقاومة تحبط العدوان

في حال أعلن العدو الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار، فإن هذا القرار لن يكون نابعاً من رغبة في السلام أو كبادرة حسن نية، بل سيكون قراراً اضطرارياً ونتيجة مباشرة لـ “مصفوفة ضغط متكاملة” مارستها المقاومة، وحولت استمرار الحرب إلى عبء لا يمكن تحمله سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

يمكن تحديد أربعة أعمدة ضغط رئيسية أجبرت العدو على هذا القرار:

أولاً: كسر الذراع المدرعة وتدمير هيبة “الميركافا” (الضغط العسكري المباشر)

هذا هو العامل الأكثر حسماً وتأثيراً في الميدان. لقد نجحت المقاومة في تحويل سلاح المدرعات الإسرائيلي، الذي يمثل رأس الحربة في أي هجوم بري، إلى نقطة ضعف قاتلة.

الفعل الضاغط: التدمير المنهجي والموثق لعشرات دبابات الميركافا وجرافات D9، خاصة في “مقابر المدرعات” التي تم إنشاؤها في محاور الخيام و(عيترون – عيناتا – بنت جبيل) و (الطيبة-القنطرة- دير سريان) و (القوزح-دبل- بيت ليف – رشاف) و (الناقورة – البياضة – شمع). سجل العمليات يوثق تدمير ما يزيد عن 158 دبابة وآليات أخرى خلال 44 يوماً.

كيف أجبر العدو على التراجع؟

تكلفة بشرية لا تطاق: كل دبابة مدمرة تعني طاقماً من الجنود بين قتيل وجريح، وهذه الخسائر في قوات النخبة تخلق ضغطاً هائلاً على المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل. تكلفة مادية باهظة: تبلغ تكلفة دبابة الميركافا الواحدة ملايين الدولارات. خسارة هذا العدد الهائل يمثل نزيفاً اقتصادياً هائلاً في ميزانية الحرب. فشل استراتيجي: أثبتت هذه الخسائر أن هدف “التوغل البري” و “السيطرة على الأرض” أصبح مستحيلاً وغير واقعي. عندما تفشل أداتك الهجومية الرئيسية بهذه الطريقة المذلة، تصبح كامل الخطة البرية في مهب الريح. تحطيم المعنويات: مشاهد الدبابات وهي تحترق وتُترك في الميدان، وعجز قوات العدو عن سحبها، كان لها أثر مدمر على معنويات الجنود الإسرائيليين وأطقم الدبابات الأخرى.

أصبح الدفع بالمزيد من الدبابات إلى جنوب لبنان بمثابة عملية انتحار عسكري، مما أجبر القيادة الإسرائيلية على الاعتراف بأن الخيار البري قد فشل تماماً.

ثانياً: فرض معادلة “الجبهة الداخلية مقابل الجبهة الداخلية” (الضغط الاقتصادي والنفسي)

لم تسمح المقاومة بأن تكون الحرب محصورة في الأراضي اللبنانية، بل نقلت المعركة بفعالية إلى العمق الإسرائيلي، مما خلق ضغطاً متعدد الأوجه.

الفعل الضاغط: القصف الصاروخي والمسيرات الانقضاضية بشكل شبه يومي على المستوطنات الشمالية (كريات شمونة، المطلة، نهاريا)، والوصول إلى مدن رئيسية وقواعد حيوية في العمق مثل حيفا (الميناء، المصافي، مصانع رفائيل)، ومحيط تل أبيب (قواعد عسكرية على بعد 120-140 كلم).

كيف أجبر العدو على التراجع؟

شلل اقتصادي في الشمال: إخلاء عشرات المستوطنات بشكل كامل حوّل شمال إسرائيل إلى “مدينة أشباح”، مما أدى إلى شل الزراعة والصناعة والسياحة، وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية داخلية. استنزاف منظومة الدفاع الجوي: كل صاروخ أو مسيرة تطلقها المقاومة يجبر منظومة “القبة الحديدية” على إطلاق صواريخ اعتراضية باهظة الثمن، مما يمثل استنزافاً مالياً هائلاً ومستمراً. تآكل الشعور بالأمن: وصول الصواريخ والمسيرات إلى حيفا وتل أبيب حطم “فقاعة الأمان” لدى الجمهور الإسرائيلي، وأثبت أن الجبهة الداخلية بأكملها ليست بمأمن، مما زاد من الضغط الشعبي على الحكومة لإنهاء الحرب.

أصبحت تكلفة حماية الجبهة الداخلية واستمرار شل الحياة في الشمال أعلى من أي فائدة مرجوة من استمرار العدوان، مما جعل وقف إطلاق النار خياراً منطقياً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثاً: الاستنزاف البشري والمعنوي لقوات النخبة (الضغط على القوات الراجلة)

لم تكن الخسائر محصورة في أطقم الدبابات، بل طالت قوات المشاة والنخبة التي حاولت التوغل في البلدات.

الفعل الضاغط: تنفيذ كمائن نوعية ومركبة باستخدام العبوات الناسفة والاشتباكات المباشرة في محاور الخيام، بنت جبيل الطيبة عيناتا، مارون الراس، عيترون بيت ليف والبياضة. السجل مليء بعبارات مثل “إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”، “كمين لقوة مترجلة”، “اشتباك من مسافة صفر”.

كيف أجبر العدو على التراجع؟

حرب الشوارع القاتلة: أثبتت المقاومة تفوقها المطلق في قتال المدن والعصابات، وحولت البلدات إلى مصائد مميتة لقوات المشاة الإسرائيلية التي لا تجيد هذا النوع من القتال. فشل استخباري: إن نجاح الكمائن المتكرر يدل على فشل استخباري إسرائيلي في كشف تحركات المقاومة وقراءة الميدان، مما زاد من شعور الجنود بأنهم يسيرون نحو المجهول. حساسية الخسائر البشرية: المجتمع الإسرائيلي شديد الحساسية تجاه مقتل جنوده، خاصة عندما لا يكون هناك أي إنجاز ميداني واضح. استمرار نزيف الدم في معارك خاسرة داخل الأزقة اللبنانية خلق ضغطاً سياسياً لا يمكن تجاهله.

أدركت القيادة الإسرائيلية أن كل محاولة للتقدم شبراً واحداً على الأرض ستكلفها ثمناً باهظاً من دماء جنودها، وهو ثمن لم تعد قادرة على دفعه أو تبريره.

رابعاً: تقييد التفوق الجوي و”إعماء” العدو (الضغط الاستراتيجي)

هذا هو العامل الأكثر تطوراً، حيث استهدفت المقاومة إحدى أهم ركائز العقيدة العسكرية الإسرائيلية: التفوق الجوي والاستخباري.

الفعل الضاغط: إسقاط مسيرات استراتيجية: تكرار إسقاط طائرات “هيرمز 450” فوق بنت جبيل وغيرها. استهداف مراكز القيادة والرصد: القصف المتكرر لـ “قاعدة ميرون” للمراقبة الجوية، و”موقع رأس الناقورة” للرصد البحري، وقواعد التحكم بالمسيرات. تحدي الطيران الحربي: استخدام صواريخ دفاع جوي لإجبار الطائرات الحربية والمروحيات على التراجع في عدة مناسبات.

كيف أجبر العدو على التراجع؟

فقدان “العين” في السماء: إسقاط المسيرات وضرب قواعد الرصد أفقد الجيش الإسرائيلي جزءاً مهماً من قدرته على جمع المعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي، مما جعله “أعمى” في الميدان ورفع من خطورة أي عملية برية. تآكل حرية العمل الجوي: لم يعد بإمكان الطائرات والمروحيات الإسرائيلية التحليق بأمان مطلق فوق لبنان، مما قيد قدرتها على دعم القوات البرية وتنفيذ العمليات بفعالية.

عندما تبدأ في فقدان تفوقك التكنولوجي الأهم، وتصبح عملياتك أكثر خطورة وأقل فعالية، فإن الحسابات الاستراتيجية تميل نحو إيقاف العملية العسكرية الفاشلة.

الخلاصة: من الضغط التكتيكي إلى الإجبار الاستراتيجي

قرار العدو بوقف إطلاق النار لم يكن بسبب عامل واحد، بل بسبب التأثير التراكمي والمتكامل لكل هذه الأعمدة الضاغطة. لقد وجدت القيادة الإسرائيلية نفسها في مواجهة معادلة مستحيلة:

الخيار البري مُدَمَّر ومُكلف. الجبهة الداخلية تستنزف وتتألم. قوات النخبة تُقتل في كمائن مذلة. التفوق الجوي لم يعد مطلقاً.

عند هذه النقطة، يصبح الاستمرار في القتال قراراً غير عقلاني، ويتحول وقف إطلاق النار من خيار إلى ضرورة استراتيجية لا مفر منها، فرضتها عمليات المقاومة الضاغطة والموجعة في الميدان.

المصدر: مركز الاتحاد للابحاث والتطوير