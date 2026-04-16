باكستان: لبنان لا يزال جزءاً من وقف إطلاق النار

أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنّ لبنان لا يزال جزءاً من وقف إطلاق النار الساري، مشدداً على أنّ الاستقرار فيه يبقى ضرورياً لإنجاح محادثات السلام في المنطقة.

ولفت إلى أنّ باكستان «ستواصل الاضطلاع بدورها لتسهيل الحوار بين طهران وواشنطن»، موضحاً أنه «لم يتحدد بعد موعد للجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران»، وكشف أن «المسألة النووية من بين القضايا التي يناقشها البلدان».

وأضاف: «يدرس المسؤولون الأميركيون والإيرانيون العودة إلى باكستان لإجراء المزيد من المحادثات خلال الأيام المقبلة».

وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت، اليوم الخميس، بأن «أجواء من التفاؤل سادت حيال احتمال اقتراب نهاية الحرب في الشرق الأوسط»، مع وجود وسيط باكستاني رفيع في طهران، وتعبير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أملها في التوصل إلى اتفاق قد يفتح مضيق هرمز.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، أنّ حكومة نتنياهو عقدت، الأربعاء، اجتماعاً لبحث إمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، فيما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مسؤولين لبنانيين احتمال الإعلان قريباً عن وقف لإطلاق النار.

وفي السياق نفسه، يدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان خلال أيام لاستئناف المحادثات، بعد انتهاء جولة تفاوضية بين الجانبين يوم الأحد من دون اتفاق.

كما وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، الأربعاء، في إطار جهود الوساطة الهادفة إلى منع تجدد التصعيد.

المصدر: الاخبار