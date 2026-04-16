رضائي: إيران لن تتراجع عن شروطها في المفاوضات والحصار البحري حرب نفسية فاشلة

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اللواء محسن رضائي، أن ايران “لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن شروطها العشرة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، رغم الحصار البحري”.

وقال رضائي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء أمس الاربعاء ، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لجأ إلى خيار الحصار بعد سلسلة من الهزائم”، معتبراً أنه “لا يعدو كونه حرباً نفسية ولن يؤثر على مواقفنا في المفاوضات”.

وأضاف أن الأميركيين “يخشون الحروب الطويلة”، في حين أن إيران “مستعدة تماماً ومعتادة على حروب الاستنزاف”.

ورأى رضائي أن ترامب “يرزح تحت ضغط نفسي هائل نتيجة هزائمه المتلاحقة أمام إيران”، معتبراً أنه “يقع تحت سطوة قرارات تُتخذ خلف الكواليس من قبل نتنياهو والرأسماليين الأميركيين-الصهاينة”.

كما قال إن ترامب “يريد أن يصبح شرطي مضيق هرمز”، محذّراً من أن “أي دخول بري أميركي سيعني وقوع آلاف الجنود في الأسر وفرض تكاليف مليارية مقابل كل واحد منهم”.

واعتبر رضائي أن “الفشل الأميركي ناتج عن أخطائهم في فهم التحولات العالمية وسوء التدبير السياسي لترامب والجهل العسكري لوزير الحرب”.

وأكد أن “الحرب لم تنته، وأن العدو يسعى حالياً لبث الفرقة والفتنة”، مشدداً على أن موقف إيران “متفوق في الميدان والدبلوماسية معاً”. وأشار إلى أنه “خلافاً للمفاوضات السابقة حيث كانوا هم من يضعون الشروط، فإننا هذه المرة من يضع الشروط”.

وختم اللواء رضائي بالقول إن إيران “في حالة صمت عسكري حالياً، لكنها لن تتنازل عن حقوقها”.

المصدر: موقع العهد