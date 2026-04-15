انفوغراف | المقاومة الإسلامية تنفذ 488 عملية خلال أسبوع بمتوسط 70 يوميًا وعمق يصل إلى 150 كلم

أصدرت المقاومة الإسلامية حصادها الأسبوعي للعمليات العسكرية “دفاعًا عن لبنان وشعبه” خلال الفترة الممتدة من 06/04 إلى 13/04، كاشفةً عن تنفيذ 488 عملية عسكرية بمعدل يومي بلغ 70 عملية، وبعمق استهداف وصل حتى 150 كلم.

وفي ما يتعلق بالتوزع الجغرافي، بلغ عدد العمليات داخل الأراضي اللبنانية 219 عملية، مقابل 269 عملية داخل الأراضي الفلسطينية.

وأظهرت الإحصائيات أن أهداف الاستهداف توزعت على النحو التالي: 209 عمليات تصدٍ لعمليات تقدم، 196 استهدافًا لمدن ومستوطنات، 34 استهدافًا لثكنات عسكرية، 30 استهدافًا لمواقع حدودية ومستحدثة، 12 استهدافًا لقواعد عسكرية، 6 استهدافات لطائرات ومسيرات، واستهداف واحد لنقطة عسكرية.

أما على صعيد الأسلحة المستعملة، فقد استخدمت المقاومة الأسلحة الصاروخية 348 مرة، والمسيرات الانقضاضية 79 مرة، والقذائف المدفعية 33 مرة، والمحلقات الانقضاضية 19 مرة، والصواريخ الموجهة 8 مرات، والصواريخ النوعية 8 مرات، والدفاع الجوي 6 مرات، والصواريخ المباشرة 3 مرات، والأسلحة المتوسطة والخفيفة مرتين، والأسلحة المناسبة مرة واحدة.

وفي ما يخص خسائر العدو، أشارت المعطيات إلى استهداف 237 دشمة وتحصينًا، و138 وحدة استيطانية، وتدمير أو إعطاب 21 دبابة، و16 مربض مدفعية، و7 مراكز قيادة، وجرافتيْن (تدمير/إعطاب)، وتجهيزين فنيين ورادارين، وآليتي “هامر” (تدمير/إعطاب)، وناقلتي جند (تدمير/إعطاب)، وآلية مدرعة واحدة، وطائرة من نوع “هرمز 450″، إضافة إلى معسكر واحد.

المصدر: الاعلام الحربي