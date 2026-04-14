توقيف نحو 50 متظاهراً مؤيداً لفلسطين في نيويورك

أوقفت الشرطة الأميركية نحو 50 متظاهراً مؤيداً لفلسطين المحتلة في حي مانهاتن، خلال احتجاجات رفضاً للدعم العسكري الأميركي لـ”إسرائيل”.

وجاءت التظاهرة بدعوة من منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، حيث أغلق نحو 200 مشارك أحد الشوارع الرئيسية لنحو ساعة، قبل تدخل قوات الأمن لتفريقهم.

وتوجه المحتجون إلى مكاتب عضوي مجلس الشيوخ تشاك شومر وكيرستن جيليبراند، احتجاجاً على مواقفهما الرافضة لوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء الدعم العسكري، فيما نفذت الشرطة اعتقالات بتهم عرقلة السير وعدم الامتثال، في سياق تصاعد الاحتجاجات في الولايات المتحدة رفضاً للحرب على غزة.

المصدر: رويترز