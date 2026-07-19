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   4 صفر 1448   
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    عربي وإقليمي

    تحرك في تونس دعماً للمقاومة وتنديداً بالعدوان على إيران وغزة ولبنان واليمن

      نظمت الشبكة التونسية للتصدي للتطبيع وهيئة أسطول الصمود وقفة احتجاجية في العاصمة تونس، تنديداً بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، واستمرار الاعتداءات على فلسطين ولبنان واليمن.

      وشهدت الوقفة مشاركة شعبية رفعت شعارات داعمة للمقاومة، حيث أكد المشاركون تضامنهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، مشيدين بما وصفوه بالإنجازات التي تحققها قوى المقاومة في الميدان.

      كما دعا المحتجون إلى الوقوف إلى جانب قضايا الأمة وخيار المقاومة، ورفض مشاريع الهيمنة والتقسيم التي تستهدف المنطقة.

      المصدر: موقع المنار

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