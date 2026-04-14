    لبنان | الديار : صمود حزب الله في بنت جبيل رغم الضغط العسكري الكبير سيترك انعكاسات مباشرة على مسار اللقاء المرتقب في واشنطن بين السفيرين اللبناني و”الإسرائيلي”

      جاء في صحيفة الديار ان “مصادر دبلوماسية توقعت أن تكون الساعات الأربع والعشرون المقبلة حاسمة في ما يتعلّق بإمكان التوصّل إلى هدنة محدودة على الجبهة اللبنانية، في ظل تسارع الاتصالات الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد”.

      واشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن “صمود حزب الله في بنت جبيل، رغم الضغط العسكري الكبير، سيترك انعكاسات مباشرة على مسار اللقاء المرتقب غدًا في واشنطن بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي، والذي يُعقد برعاية أميركية”.

      وأكدت المصادر “أن عدم سقوط المدينة يشكّل عنصر قوة إضافيًا للموقف اللبناني، الذي يتمسّك بضرورة التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار كمدخل أساسي قبل البحث في أي إطار تفاوضي لاحق”، لافتة إلى أن “موازين القوى على الأرض لا تزال تلعب دورًا محوريًا في تحديد سقف التفاوض، ما يجعل من التطورات الميدانية خلال الساعات المقبلة عاملًا حاسمًا في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة”.

      المصدر: صحيفة الديار

      مواضيع ذات صلة

      اتحاد الوفاء: سنقاوم مسار التفاوض مع العدو والانخراط بهذا المسار خيانة لتضحيات الشعب

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 13-4-2026

      الوزير السابق مصطفى بيرم يكتب.. مشروعية قرارات حكومة نواف سلام حول حظر أنشطة حزب الله العسكرية

