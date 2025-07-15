لبنان

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 15-7-2025

اثنا عشرَ شهيداً ومثلهم من الجرحى بغاراتٍ صهيونيةٍ على جرودِ بلداتٍ بقاعية، ونجاةُ طلابٍ تَكسَّرَ زجاجُ مدارسِهم اثناءَ اجاباتِهم عن اسئلةِ الامتحاناتِ الرسمية..

هي اصعبُ الاسئلةِ التي فرَضَها العدوُ الصهيونيُ على جلسةِ مساءلةِ الحكومةِ في مجلسِ النواب، وهناكَ في بلدِنا من يظنُّ انه قادرٌ على النجاحِ دونَ اجاباتٍ حقيقيةٍ عن هذهِ الاسئلةِ الصعبةِ والخطرة، حولَ كيفيةِ وقفِ العدوانِ الصهيونيِّ المتمادي المصحوبِ بتهويلٍ اميركيٍّ معادٍ، وحولَ كيفيةِ حِفظِ السيادةِ اللبنانيةِ من العدوانينِ معاً..

ففيما كانت الكلماتُ من على منبرِ المجلسِ النيابي تصولُ وتجولُ باسئلةٍ وسجالاتٍ بعضُها تكرارٌ للتهديداتِ الاسرائيليةِ والاميركيةِ في زمنِ الاخطارِ الوجوديةِ التي تهددُ الكيانَ اللبناني، كانت الطائراتُ الصهيونيةُ تستبيحُ السيادةَ وتقتلُ وتُرعبُ مواطنينَ لبنانيينَ وعائلةً سوريةً قضَت بامِّها وابيها وخمسةِ اطفالِها، على مراى ومسمعِ نوابٍ مجتمعينَ متفرقين، كلُّ نوائبِ بعضِهم انهم غارقون باحقادِهم واوهامِهم .

ومع غرقِ الدولةِ بالصمتِ وغيابِ الموقفِ الرسميِّ الفاعلِ والصُلبِ دانَ حزبُ الله العدوانَ الخطيرَ، واعتبرَه تصعيداً كبيراً يوجبُ على الدولةِ التحركَ بكلِّ مؤسساتِها لكسرِ حالةِ الصمتِ غيرِ المجدي،والتحركَ بشكلٍ جادٍّ وفوريٍّ لوضعِ الجهاتِ الدوليةِ الضامنةِ لا سيما الولاياتِ المتحدةِ الاميركيةِ امامَ مسؤولياتِها، مع التاكيدِ انَ الشعبَ اللبنانيَ المقاومَ الذي لا ينامُ على ضيمٍ لن تَزيدَهُ هذه الجرائمُ الصهيونيةُ الا ثباتاً وتمسكاً بخياراتِه الوطنيةِ المقاومة.

في السويداءِ السوريةِ الغارقةِ بدماءِ ابنائها، لم يَنجلِ غبارُ النزالِ بينَ المسلحينَ الدروزِ وقواتِ الشرع بعد، رغمَ الحديثِ عن اتفاقٍ لوقفِ اطلاقِ النارِ وصفَه الرئيسُ الروحيُ لطائفةِ الموحدينَ الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري بالمذلّ، فيما الامورُ باتت ابعدَ من اعدادِ الضحايا الى ما يَمَسُ وحدةَ النسيجِ السوريِّ وعدمِ الثقةِ بينَ مُكوِّناتِه وانعدامِ الامنِ والامانِ الذي لا يمكنُ ان تُؤمِّنَهُ ولا تَفرِضَه لا الوعودُ الخارجيةُ ولا العنترياتُ الداخليةُ وبالطبعِ ولا التدخلاتُ الاسرائيلية..

عدوٌ اسرائيليٌ دخلَ مرحلةَ نفادِ الوقتِ لاتخاذِ موقفٍ حاسمٍ من اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النارِ في غزة، وَسْطَ سجالٍ حادٍّ بينَ الحكومةِ وجيشِها المستنزَفِ على ارضِ القطاع..

المصدر: قناة المنار