الرئيس الايراني يؤكد فشل رهانات الاعداء على إضعاف البلاد

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان “فشل الاستراتيجيات العدائية للعدو في الحرب المفروضة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن تصورهم بشأن انهيار سريع للبلاد قد تبدد أمام صمود وثبات الشعب الإيراني خلال الأسابيع الماضية، ولا سيما على مدى أكثر من أربعين يوما.

وعبر الرئيس بزشکیان اليوم الاثنين خلال زيارة تفقدية وإشراف ميداني على وزارة الطرق والتنمية الحضرية، وفي اجتماع مع الوزير وكبار مسؤوليها، عن تقديره للجهود المتواصلة التي بذلتها كوادر الوزارة؛ معتبرا أن أداء المؤسسات التابعة لها في الظروف الاستثنائية الأخيرة، ولا سيما في مجالات الموانئ والممرات الترانزيتية والبنى التحتية الحيوية، كان محل إشادة وتقدير.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الطرق في الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة وضمان تدفق حركة النقل في البلاد؛ لافتا إلى أن الحضور الميداني للوزير والمديرين والعاملين يعكس مستوى عاليا من الالتزام المؤسسي والكفاءة الإدارية، وأكد أن استمرار هذا النهج كفيل بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنى التحتية الوطنية.

وشدد على أن تعزيز الثقة بالقدرات الداخلية وصون رأس المال الاجتماعي يعدّان من أولويات الحكومة؛ مبينا أن التلاحم الوطني والمشاركة الشاملة لكافة فئات الشعب يمثلان الدعامة الأساسية لتجاوز التحديات الراهنة بنجاح.

وفي جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية أن صمود إيران في مواجهة الحرب المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني يأتي في إطار القوانين الدولية والدفاع عن المصالح الوطنية؛ منتقدا ازدواجية المعايير لدى بعض الجهات المدعية الدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المرتبطة بها.

كما شدد على فشل رهانات الخصوم على إضعاف البلاد؛ مثمنا تضحيات القوات المسلحة، ومؤكدا عزم الجمهورية الإسلامية على مواصلة مسار التقدم وترسيخ مكانتها بعزة واقتدار.

المصدر: قناة العالم