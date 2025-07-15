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أهالي السويداء يروون مشاهد مرعبة لانتهاكات رافقت دخول القوات الحكومية

تواصلت الاشتباكات في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، فيما أفاد سكان محليون عن مشاهد مرعبة لانتهاكات رافقت دخول القوات الحكومية والمجموعات المسلحة الحليفة لها صباح الثلاثاء، شملت “إعدامات ميدانية”، وعمليات نهب وحرق متعمّد لمنازل ومحال تجارية.

وأفاد مراسل وكالة “فرانس برس”، الذي دخل المدينة بعد وقت وجيز من وصول القوات السورية، بمشاهدته جثثًا ملقاة في الشوارع، وسط أصوات إطلاق نار متقطع وأحياء شبه خالية من السكان.

وقال أحد سكان المدينة في اتصال مع الوكالة، طالبًا عدم الكشف عن اسمه: “أنا في وسط السويداء، أصوات الاشتباكات لا تزال مستمرة. هناك حالات نهب وسرقة وقتل وإعدامات ميدانية، إضافة إلى حرق للمحال والمنازل، وهناك عشرات المدنيين المخطوفين لا نعلم مصيرهم”.

ونقل عن أحد أصدقائه في حيّ آخر من المدينة، قوله إن “مسلحين اقتحموا منزله، طردوا أفراد عائلته وصادروا هواتفهم المحمولة قبل أن يحرقوا المنزل بالكامل”.

وأظهرت مشاهد مصوّرة بثّتها وكالة “فرانس برس” أعمدة دخان تتصاعد من منازل ومبانٍ سكنية في المدينة التي يقطنها نحو 150 ألف نسمة.

ووفق أحد الشهود، الذي فضّل بدوره عدم الكشف عن هويته، فقد “شوهدت عناصر مدنية مسلّحة تسرق المحال المجاورة وتحرقها، وسط إطلاق نار عشوائي”. وأضاف: “أخشى الخروج من منزلي خشية التعرض للقتل أو السرقة. كان عليّ الهروب قبل وصولهم، لكن ربما فات الأوان”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنّ القوات الحكومية رافقتها فصائل مسلحة مجهولة الهوية ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وهو مشهد تكرّر في مناطق سورية عدّة منذ سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر.

وكانت قوات السلطات الانتقالية قد دخلت محافظة السويداء يوم الاثنين، بزعم فضّ اشتباكات اندلعت بين مقاتلين من الطائفة الدرزية ومسلحين من البدو. وأكد المرصد وشهود وناشطون دروز أن قوات من وزارتي الدفاع والداخلية شاركت في القتال إلى جانب المسلحين البدو ضد الفصائل الدرزية، ودخلت المدينة برفقتهم.

وأظهر مقطع مصوّر لوكالة “فرانس برس” مقاتلين بعضهم باللباس المدني يلوّحون بأسلحتهم عند أحد مداخل السويداء، فيما ظهر في تسجيل آخر متداول على وسائل التواصل الاجتماعي مسلحون يطلقون النار في الهواء مردّدين شعارات إسلامية.

وقال رئيس تحرير منصة “السويداء 24″، ريان معروف، للوكالة: “دخلت القوات الحكومية المدينة بحجة إعادة الأمن، لكنها للأسف مارست أعمالاً وحشية”. وأضاف: “هناك عمليات تصفية طالت عشرات المدنيين، لكن لا تتوافر لدينا أرقام دقيقة”، محمّلاً المسؤولية “للقوات الحكومية”.

وذكر المرصد أنّ 12 مدنيًا على الأقل قُتلوا داخل “مضافة آل الرضوان” على يد عناصر تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية.

وفي محاولة للسيطرة على الوضع، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن انتشار وحدات من الشرطة العسكرية داخل السويداء لـ”ضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين”، فيما شددت وزارة الداخلية على ضرورة عدم ارتكاب أي تجاوزات أو تعدّيات على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

كما نقل مراسلو “فرانس برس” قيام المقاتلين بتحطيم تماثيل ونُصُب في عدد من ساحات المدينة، بينها تمثال بارز لإحدى الشخصيات الدرزية.

وظهر في فيديو عناصر مسلحون بلباس عسكري وهم يحلقون شارب رجل درزي مسن، في تصرف يُعدّ إهانة بالغة في العرف الاجتماعي للطائفة الدرزية.

ووثّق المراسلون تحليق طائرات حربية فوق المدينة، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف آليات تابعة للجيش السوري، محذرًا من استهداف أبناء الطائفة الدرزية.

كما شوهدت مركبة عسكرية أصيبت إصابة مباشرة وسط المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى.

وتسببت الأحداث بنزوح آلاف السكان، بعضهم إلى مناطق قريبة من الحدود الأردنية. وقالت حنان، وهي طالبة جامعية فضّلت عدم الكشف عن كامل اسمها: “نزحنا أنا وعائلتي إلى بلدة الشهبا. لم نأخذ شيئًا من ممتلكاتنا، حملنا فقط ما تمكّنا من حمله، فحياتنا أهم من كل شيء”.

المصدر: أ.ف.ب.