عربي وإقليمي

الأنصاري: فرق التفاوض لا تزال في الدوحة ولا موعد لزيارة ويتكوف

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال في المرحلة الأولى، مؤكداً أن فرق التفاوض لا تزال في الدوحة وأن قطر تواصل جهودها للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة أن “ما يجب أن يتم دوليا هو إيقاف السلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة”، موضحا أنه “لا يوجد موعد زمني لزيارة المبعوث الأميركي ويتكوف إلى الدوحة”.

وتابع أن “هناك تواصل كثيف سواء في الدوحة أو الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة”، مشيراً إلى أن “لقاءاتنا تجري مع طرفي الصراع بشأن غزة، وتتم معهما كل على حدة للتوصل إلى اتفاق إطار”.

وقال “ما دامت هناك لقاءات في الدوحة هذا يعني أن المفاوضات بشأن غزة مستمرة”، موضحاً أنه “ليس هناك جمود بشأن المحادثات للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وتابع “لا يمكن لأي وسيط أن يضع مدى زمنيا للمفاوضات سواء بشأن غزة أو أي ملف آخر”، مشيراً إلى أن “الاتفاق الإطاري سيكون الأساس الذي ستنطلق منه المحادثات غير المباشرة”.

على صعيد آخر، رحب المتحدث باسم الخارجية القطرية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لإنهاء الاحتقان في السويداء.

المصدر: موقع الجزيرة