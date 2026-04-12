الخارجية الإيرانية: الدبلوماسية مستمرة والمفاوضات جرت في ظروف معقدة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “إسماعيل بقائي” أن الدبلوماسية “لا تتوقف أبداً”، مشدداً على أن “الجهاز الدبلوماسي يواصل عمله لحماية المصالح الوطنية وصونها”.

وأوضح بقائي أن “مفاوضات إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة كانت الأطول خلال العام الأخير”، مشيراً إلى أنها “جرت في ظروف معقدة وبعد 40 يوماً من الحرب وعدة أيام من وقف إطلاق النار، وفي مناخ يسوده ارتياب شديد”.

وأضاف أن “ملفات إضافية حساسة طُرحت خلال الجولة، من بينها قضية مضيق هرمز وتطورات المنطقة، ما جعل التوصل إلى حلول سريعة أمراً غير واقعي”، لافتاً إلى “تحقيق بعض التفاهمات مقابل استمرار خلافات في ملفات أخرى”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة، وبمشاركة كيان الاحتلال، نفذت اعتداءات خلال الأشهر التسعة الماضية”.

كما أعرب عن تقديره لحكومة وشعب باكستان، مثنياً على دور رئيس الوزراء شهباز شريف، ورئيس أركان الجيش عاصم منير، ووزير الخارجية إسحاق دار في تسهيل واستضافة المفاوضات.

وختم بقائي بالتأكيد أن الدبلوماسية “أداة دائمة” لحفظ المصالح الوطنية وحمايتها.

المصدر: موقع المنار