العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم السبت 11-4-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 11/04/2026، 37 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- السّاعة 13:45 أمس الجمعة 10-04-2026 استهداف دبّابة ميركافا في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مؤكّدة وشوهدت الدّبّابة تحترق.

2- الساعة 00:40 استهداف مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسكاف عام بصلياتٍ صاروخيّة.

3- الساعة 01:15 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

4- الساعة 01:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أحد المنازل في بلدة شمع بمحلّقة انقضاضيّة، وتحقيق إصابات مباشرة.

5- السّاعة 02:00 استهداف دبابة ميركافا في تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بصاروخ موجّه ثم بمحلّقة انقضاضيّة وحققوا إصابة مؤكدة ما أدى إلى احتراق الدبابة.

6- الساعة 06:20 استهداف ثكنة يعرا بصليةٍ صاروخيّة.

7- الساعة 06:30 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أدميت بصليةٍ صاروخيّة.

8- الساعة 08:10 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

9- السّاعة 08:45 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

10- السّاعة 11:48 استهداف دبابة ميركافا في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكدة.

11- السّاعة 12:20 استهداف دبابة ميركافا في منطقة صف الهوا في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكدة.

12- السّاعة 13:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مثلث التحرير بصليةٍ صاروخيّة.

13- السّاعة 14:40 استهداف مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

14- السّاعة 14:30 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق ومنطقة صف الهوا في مدينة بنت جبيل وفي بلدة مارون الراس الحدوديّة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة على دفعات.

15- السّاعة 15:30 استهداف مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخيّة.

16- السّاعة 15:30 استهداف مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخيّة.

17- السّاعة 15:50 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

18- السّاعة 15:45 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

19- السّاعة 15:45 استهداف تموضعًا قياديًّا في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعية.

20- السّاعة 16:10 استهداف قوة لجيش العدوّ الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بصاروخ ثقيل.

21- السّاعة 16:10 استهداف بنى تحتية عسكريّة في مستوطنة شوميرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

22- السّاعة 16:20 استهداف ثكنة برانيت بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

23- السّاعة 16:20 استهداف ثكنة متات بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

24- السّاعة 16:30 استهداف قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا بصليةٍ صاروخيّة.

25- استهداف تجمّعًات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ بدفعات من الصليات الصاروخيّة على النحو الآتي:

الساعة 14:30 منطقة صف الهوا ومحيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل.

الساعة 15:00 شرق مدينة بنت جبيل.

الساعة 16:30 بلدة رشاف.

الساعة 16:30 شرق معتقل الخيام.

26- السّاعة 17:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مثلث التحرير للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

27- السّاعة 17:00 استهداف موقع المطلة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

28- السّاعة 17:10 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف مدينة بنت جبيل بصليةٍ صاروخيّة.

29- السّاعة 18:15 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

30- السّاعة 18:45 استهداف مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

31- السّاعة 18:45 استهداف معسكر الـ 100 شمال مستوطنة أييليت هشاحر بصليةٍ صاروخية.

32- السّاعة 19:20 استهداف موقع المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.

33- السّاعة 19:30 استهداف مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخيّة.

34- استهداف تجمّعًات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ بدفعات من الصليات الصاروخيّة على النحو الآتي:

الساعة 16:30 شرق معتقل الخيام.

الساعة 18:30 شرق ملعب مدينة الخيام.

الساعة 19:30 بوابة فاطمة.

الساعة 19:50 بوابة فاطمة.

35- السّاعة 19:45 استهداف دبابة ميركافا في تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بمُحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكدة.

36- السّاعة 20:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مثلث التحرير بصليةٍ صاروخيّة.

37- السّاعة 21:00 استهداف ثكنة كريات شمونة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي