الوزيرة الزين توضح: لم يحصل تصويت في مجلس الوزراء بل نقاش

لفتت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى أن ثمة خطأ وقعت فيه العديد من المواقع عند تناولها لما جرى في مجلس الوزراء، إذ أوحت بحصول تصويت على قرار حصر السلاح في بيروت، في حين أنّ ذلك لم يحدث مطلقًا، إذ اقتصر الأمر على نقاش أبدى خلاله الوزراء الأربعة تحفظاتهم من دون الوصول إلى مرحلة التصويت، وهو ما تؤكده المحاضر الرسمية.

في حديث لإذاعة الرسالة قالت ان:” ما أُشيع حول تصويت الوزيرين ياسين جابر وتمارا الزين لصالح القرار عارٍ تمامًا عن الصحة ، ما يعزز الشكوك حيال خلفيات هذا الطرح الإعلامي، ولا سيما في ظل محاولات الإيحاء بوجود تباين بين وزراء حزب الله وحركة أمل، وهو أمر لا يمتّ إلى الواقع بصلة”.

المصدر: الرسالة