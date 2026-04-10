    لبنان

    الوزيرة الزين توضح: لم يحصل تصويت في مجلس الوزراء بل نقاش

      لفتت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى أن ثمة خطأ وقعت فيه العديد من المواقع عند تناولها لما جرى في مجلس الوزراء، إذ أوحت بحصول تصويت على قرار حصر السلاح في بيروت، في حين أنّ ذلك لم يحدث مطلقًا، إذ اقتصر الأمر على نقاش أبدى خلاله الوزراء الأربعة تحفظاتهم من دون الوصول إلى مرحلة التصويت، وهو ما تؤكده المحاضر الرسمية.

      في حديث لإذاعة الرسالة قالت ان:” ما أُشيع حول تصويت الوزيرين ياسين جابر وتمارا الزين لصالح القرار عارٍ تمامًا عن الصحة ، ما يعزز الشكوك حيال خلفيات هذا الطرح الإعلامي، ولا سيما في ظل محاولات الإيحاء بوجود تباين بين وزراء حزب الله وحركة أمل، وهو أمر لا يمتّ إلى الواقع بصلة”.

      المصدر: الرسالة

      مواضيع ذات صلة

      وزيرة البيئة من الشمال: تفاقم أزمة النزوح ودعوة لمحاسبة إسرائيل على أضرار بيئية

      وزيرة البيئة من الشمال: تفاقم أزمة النزوح ودعوة لمحاسبة إسرائيل على أضرار بيئية

      جولة لوزيرة البيئة تمارا الزين على النازحين في مدينة صيدا

      جولة لوزيرة البيئة تمارا الزين على النازحين في مدينة صيدا

      الوزيرة الزين: كلفة الأضرار البيئية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان تجاوزت 440 مليون دولار

      الوزيرة الزين: كلفة الأضرار البيئية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان تجاوزت 440 مليون دولار