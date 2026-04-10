بزشكيان: لوقف الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان

شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة إنهاء الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان، مؤكداً أنّ على المجتمع الدولي والدول الإسلامية ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الاعتداءات والجرائم ضد دول المنطقة ولا سيما لبنان.

وأكد أنّ «نهج إيران المسؤول في قبول وقف إطلاق النار يأتي في إطار الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة الاشتباكات، واستمرار ذلك مرهون بالالتزام الحقيقي للطرف الآخر بالتعهدات».

وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «ممارسات إسرائيل تصب في اتجاه إشعال النيران في المنطقة، وعلى الدول الإسلامية عبر التضامن أن تتصدى لمساعي الكيان الصهيوني في إثارة الحروب وتقويض استقرار وهدوء المنطقة».

وأضاف أنّه «على الرغم من خيانة أميركا للدبلوماسية وشنّها هجوماً على إيران خلال جولتي المفاوضات السابقتين، إلا أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن منطلق روح المسؤولية، لا تزال تقبل طلبات الدول المجاورة والصديقة لوقف الحرب وإقرار وقف إطلاق النار».

من جانبه، أكد أردوغان استعداد بلاده للتعاون مع الدول الصديقة في المنطقة لمواصلة الجهود الرامية للإنهاء الحاسم للحروب وإقرار الأمن المستدام في المنطقة.

وأدان الرئيس التركي الممارسات العدوانية لإسرائيل «التي تُعد مصداقاً للانتهاك الصارخ للقانون الدولي»، مؤكداً ضرورة محاسبة هذا الكيان على جرائمه واعتداءاته ضد دول المنطقة، وضرورة الاستفادة القصوى من طاقات المفاوضات الدولية، مشدداً على أنه لا ينبغي السماح لـ “إسرائيل” بعرقلة مسار المفاوضات من خلال تصرفاتها”.

