الجمعة   
   10 04 2026   
   21 شوال 1447   
   بيروت 05:39
    عربي وإقليمي

    بزشكيان لأردوغان: استمرار التهدئة مشروط بالتزام الطرف الآخر بعهوده

      شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على أن استمرار حالة وقف إطلاق النار الراهنة يبقى رهنًا بمدى التزام الطرف الآخر بتعهداته المقطوعة. وأوضح بزشكيان أن قبول إيران بوقف إطلاق النار جاء انطلاقًا من نهجها المسؤول بوصفه أساسًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي، محذرًا من أن أي إخلال بالالتزامات سيؤثر مباشرة على استدامة هذا المسار.

      من جانبه، لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجهود المكثفة التي بذلتها أنقرة مع الدول المعنية للوصول إلى هذه المرحلة من وقف إطلاق النار. وحث أردوغان على ضرورة استغلال المفاوضات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة إلى أقصى حد ممكن، معتبرًا إياها فرصة جوهرية لتحقيق سلام واستقرار دائمين، ومحذرًا في الوقت ذاته من إعطاء أي فرصة للأطراف التي تسعى لتخريب هذه العملية الدبلوماسية، معلنًا استعداد تركيا لتقديم كل الدعم الممكن بجانب الدول الصديقة لإنجاح هذه المرحلة.

      المصدر: موقع العهد

