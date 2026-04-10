حرس الثورة الإسلامية: القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال ساعات وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة لم تقم مطلقاً بأي إطلاق نحو أي دولة

اعلن الحرس الثوري في بيان انه خلال الساعات الماضية، نشرت وكالات أنباء مختلفة تقارير عن هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ على منشآت في بعض دول الضفة الجنوبية للخليج الفارسي”.

ونوه الحرس الثوري في بيانه اننا “نُعلمكم أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال ساعات وقف إطلاق النار حتى هذه الساعة، لم تقم مطلقاً بأي إطلاق نحو أي دولة.”

واضاف”إذا كانت هذه التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام صحيحة، فهي بلا شك من فعل العدو الصهيوني أو أمريكا”.

وتابع “ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذا أصابت أي هدف، فستعلن ذلك بكل شجاعة في بيان رسمي، وأي عمل غير موجود في بيانات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا علاقة لنا به.”

