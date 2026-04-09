الخميس   
   09 04 2026   
   20 شوال 1447   
   بيروت 17:20
    لبنان

    الرئيس عون تلقى اتصالا من الرئيس العراقي عبّر فيه عن استنكاره للاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان وشعبه وعن تأييده التحرك اللبناني لوقف التصعيد


      تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً، بعد ظهر اليوم، من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عبّر فيه عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد لبنان وشعبه، لاسيما استهداف العاصمة بيروت وضواحيها وسقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى.
      وأعرب الرئيس العراقي عن تضامن الشعب العراقي مع الشعب اللبناني الشقيق، مؤيدا مواقف رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية والتحرك اللبناني لوقف التصعيد.
      وشكر الرئيس عون للرئيس العراقي مواقفه، مقدّراً خصوصا الدعم العراقي المستمر للبنان في المجالات كافة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مجلس الوزراء: التقدم بشكوى عاجلة لمجلس الامن عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الرئيس عون: الدولة اللبنانية هي التي تفاوض عن نفسها لا نقبل بأن يفاوض أي احد سوانا عنا

      الرئيس عون استقبل وزير الخارجية البلجيكي: استمرار الاعتداءات يؤكد سياسة “إسرائيل” الاجرامية

      الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل