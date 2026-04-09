الرئيس عون تلقى اتصالا من الرئيس العراقي عبّر فيه عن استنكاره للاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان وشعبه وعن تأييده التحرك اللبناني لوقف التصعيد



تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً، بعد ظهر اليوم، من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عبّر فيه عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد لبنان وشعبه، لاسيما استهداف العاصمة بيروت وضواحيها وسقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى.

وأعرب الرئيس العراقي عن تضامن الشعب العراقي مع الشعب اللبناني الشقيق، مؤيدا مواقف رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية والتحرك اللبناني لوقف التصعيد.

وشكر الرئيس عون للرئيس العراقي مواقفه، مقدّراً خصوصا الدعم العراقي المستمر للبنان في المجالات كافة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام