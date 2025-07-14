لبنان

خريس: لإقرار قانون انتخابي عصري

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس على “ضرورة إقرار قانون انتخابي عصري يعبر عن تطلعات المجتمع اللبناني ويؤسس لمرحلة جديدة من التمثيل العادل، بعيدا من الحسابات الطائفية والمناطقية الضيقة”.

وقال خريس “نعيش في ظروف صعبة ومرحلة دقيقة تتطلب من جميع اللبنانيين أقصى درجات الحذر، سواء في الخطاب السياسي أو في مقاربة الوضع الأمني”، واشار إلى أن “الخطر الداهم يهدد الجميع”، وقال “لا خيار أمامنا، إلا المواجهة الواعية، سياسيا وعلى مختلف الصعد، دفاعاً عن وطننا واستقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام