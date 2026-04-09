الحرس الثوري الايراني في أربعين الشهيد السيد علي الخامنئي: نهاية الحقبة السوداء للإستعمار في المنطقة جاءت ببركة دماء الشهيد القائد

توجه الحرس الثوري الايراني في بيان اليوم الخميس إلى “شعب إيران الشامخ” بالقول “حلّت علينا ذكرى مرور أربعين يوماً على الاستشهاد المشرّف والمقتدر لسيد شهداء الثورة الإسلامية، النائب الحق لحضرت ولي العصر “عجل الله تعالى فرجه الشريف”، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي “رضوان الله تعالى عليه”.

وتابع البيان “لا شك أن غصّة فقدان إمام الثورة ثقيلة، لكن الصبر على هذا الفراق بات ممكناً بظهور الوعود الإلهية في استمرار نهج ولاية أولياء الله، ورفعة إيران الإسلامية مجدداً، ونهاية حقبة الاستكبار السوداء في المنطقة بفضل هذه الدماء الطاهرة والصانعة للنهضة. لقد كان استشهاد هذا القائد الحكيم مؤثراً في دفع عجلة الثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقدر تأثير حياته، بل إن استشهاده أدى إلى بعثٍ جديد للشعب الإيراني”.

وأضاف البيان أن “مقاومة ووحدة شعب إيران الصانع للتاريخ وكافة أركان نظام الحكم الإسلامي المقدس، إلى جانب مائة ضربة مهلكة وهجومية وجهتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لجسد الأعداء المعتدين الأمريكيين والصهاينة النجس، والانسحابات الذليلة للمعتدين في هذه الحرب المفروضة، ليست إلا جزءاً من بركات الدماء المطهرة لإمام “الوعود الصادقة”، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي”.

كذلك لفت إلى أن “فكر ومنطق وسيرة وأوامر حكيم الزمان هذا في قضايا المقاومة، الاستقلال، التقدم، العدالة، الوحدة، مقارعة الظلم، والنزعة المعنوية، تشكل منظومة شاملة وساطعة في شؤون الحكم. وهذا الفكر المتعالي هو صدى لقوة الإيمان، طهارة الروح، عزة النفس، الشجاعة منقطعة النظير، الإحاطة بعلوم العصر، بعد النظر، الإخلاص في العمل، والإيمان العميق للإمام الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه) بالجهاد في سبيل الله”.

وأكد بيان الحرس الثوري “إحياء ذكرى قائد شعب إيران الشهيد، والشهداء من بيته الكريم، والقادة البواسل لإيران الإسلامية: الفريق الشهيد سيد عبد الرحيم موسوي، الفريق الشهيد محمد باكبور، الأدميرال الشهيد علي شمخاني، اللواء الطيار الشهيد عزيز نصير زاده، واللواء التعبوي الشهيد محمد شيرازي ومرافقيهم، ونجدد البيعة مع ولي الفقيه في هذا الزمان، سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، لنواصل طريق القائد الشهيد بكل قوة واقتدار بصفتنا فدائيين لهذا الوطن”، مشيراً إلى أنه “كما يؤكد الحرس الثوري أنه باستشهاد وهجرة الإمام الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه) إلى الله، فإن اسمه ونهجه وسيرته الرفيعة لن تتوقف، كما لن يتوقف الانتقام لدماء سماحته وكافة شهداء الوطن، بل ستستمر المسيرة بكل قوة ومجد تحت قيادة خلفه الصالح سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي”.

المصدر: موقع المنار