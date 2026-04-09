وفد إيراني سيتوجه إلى إسلام آباد لإجراء محادثات وفق “النقاط العشر”

أعلن السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم أن وفداً إيرانياً سيتوجه إلى العاصمة إسلام آباد مساء اليوم، لإجراء محادثات تستند إلى المبادرة الإيرانية المؤلفة من عشر نقاط.

وأوضح أميري مقدم، في منشور عبر منصة “إكس”، أن هذه الخطوة تأتي رغم حالة الشكوك في الداخل الإيراني، نتيجة ما وصفه بالخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل “إسرائيل”.

وأشار إلى أن المباحثات المرتقبة ستُجرى على أساس المقترحات الإيرانية، في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومعالجة التطورات الإقليمية.

ويأتي ذلك في ظل حراك سياسي متسارع تشهده المنطقة، وسط محاولات لإعادة ضبط مسار التفاهمات واحتواء التصعيد.

المصدر: وكالة تسنيم