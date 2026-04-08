    لبنان

    الرئيس عون رحب بوقف إطلاق النار الأميركي-الإيراني


      رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالإعلان الأميركي الإيراني عن وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً.

      ونوّه بمساعي جميع الأطراف الذين ساهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق، خصوصاً جهود كل من باكستان ومصر وتركيا.

      كما أمل في أن يكون هذا الإعلان” خطوة أولى نحو اتفاق نهائي وشامل لمختلف القضايا التي تشكل عوامل تفجير لمنطقتنا، بما يصون سيادة كل دولة من دولها، وذلك على قاعدة أن العنف ليس الوسيلة الناجعة لحل المشاكل بين الدول، وأن غاية الأنظمة والحكومات هي تحقيق خير شعوبها في الحياة الحرة الكريمة، لا سوقها إلى الموت العبثي والمجاني”.

      وأكد الرئيس عون” استمرار جهود الدولة اللبنانية، ليشمل السلم الإقليمي لبنان، بشكل ثابت ودائم. وفق المسلمات التي أجمع عليها اللبنانيون، لجهة سيادة دولتهم الكاملة على كل أراضيها وتحريرها من أي وجود محتل، وحصر حق الحرب والسلم واستخدام القوة الشرعية، في أيدي مؤسساتها الدستورية دون سواها، وهو ما يشكل مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها، في أي تفاوض لتحقيق المصلحة اللبنانية العامة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس عون عرض مع قائد الجيش الاوضاع الامنية

      الرئيس عون عرض مع قائد الجيش الاوضاع الامنية

      الرئيس عون بحث مع حاكم مصرف لبنان في الأوضاع المالية والاستقرار النقدي ومشاركة المصرف في اجتماعات صندوق النقد

      الرئيس عون بحث مع حاكم مصرف لبنان في الأوضاع المالية والاستقرار النقدي ومشاركة المصرف في اجتماعات صندوق النقد

      الرئيس عون اطلع من من سفير لبنان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأوضاع في إيران

      الرئيس عون اطلع من من سفير لبنان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأوضاع في إيران