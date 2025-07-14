لبنان

وزير الصحة: حريصون على المحافظة على جودة الدواء

أكد وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين ان “وزارة الصحة ملتزمة أخلاقيًا وحريصة على المحافظة على جودة الدواء ونوعيته عند المصانع والمستوردين لتأمينه للمواطنين”.

وأضاف ناصر الدين في حديث له الاثنين أن “المسؤولية التي تقع على عاتق وزارة الصحة العامة هي مسؤولية جسيمة كونها ترتبط بالمحافظة على حياة المريض وصحته”.

ولفت ناصر الدين إلى أن “الوزارة وضعت على السكة إنشاء الوكالة الوطنية للدواء وتفعيل المختبر المركزي ما سيشكل نقلة نوعية في ملف الدواء في لبنان”، آملا أن “يتم ذلك في الفترة المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام