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واشنطن تعتزم إرسال منظومات «باتريوت» للدفاع الجوي إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز «باتريوت» إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات الروسية، مع ازدياد التدهور في علاقته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح ترامب، للصحافيين أمس، أنه «لم أوافق على العدد بعد، ولكن سيكون لديهم البعض منها لأنهم بحاجة إلى الحماية»، مضيفاً: «سنرسل لهم في الأساس قطعاً متنوعة من المعدات العسكرية المتطورة ولكنهم سيدفعون لنا مقابلها 100 بالمئة».

وستكون عملية تسليم منظومات الدفاع الجوي جزءاً من صفقة جديدة يقول ترامب إنها تتضمن قيام حلف شمال الأطلسي بتمويل بعض الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وأضاف ترامب أنه سيلتقي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم، في حين كان قد ذكر في وقت سابق أنه سيدلي في هذا اليوم «ببيان هام … بشأن روسيا»، مكرراً شعوره بـ«خيبة الأمل» حيال بوتين.

المبعوث الأميركي كيث كيلوغ يصل إلى كييف

في السياق، وصل المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ إلى كييف اليوم، وفق ما أفاد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك.

ورحّب يرماك عبر «تلغرام» بزيارة كيلوغ إلى أوكرانيا، مضيفاً أن «السلام من خلال القوة هو مبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونحن ندعم هذا النهج».

«الشيوخ الأميركي» يطرح مشروعاً لفرض عقوبات على روسيا

إلى ذلك، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أمس عزمهم طرح مشروع قانون مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات صارمة على روسي، فيما ألمح ترامب إلى أنه منفتح على مشروع قانون العقوبات.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن غالبية في مجلس الشيوخ تدعم مشروع قانون العقوبات الذي أعده وأخذ يكتسب الزخم في ظل تعثر جهود السلام التي تقودها واشنطن.

وأشار غراهام لشبكة «CBS» الإخبارية إلى أن مشروع القانون سيتيح لترامب «ملاحقة اقتصاد بوتين، وجميع تلك الدول التي تدعم آلته الحربية»، لافتاً إلى أن «هذه الحزمة من الكونغرس التي ندرسها ستمنح الرئيس ترامب القدرة على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على أي دولة تساعد روسيا».

وأوضح أن هذه الرسوم تشمل اقتصادات تشتري سلعا روسية مثل الصين والهند والبرازيل.

المصدر: مواقع