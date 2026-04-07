المقاومة الاسلامية تواصل عمليات التصدي لطيران العدو

في اطار التصدي للعدوان وتنفيذ العمليات النوعية يبرز مواصلة المقاومة استخدام صواريخ ارض جو للتصدي للطيران الحربي واجباره على التراجع، وهو ما اعلنته في العديد من البيانات في الايام الاخيرة ومنها بيانان هذا اليوم. واسقطت المقاومة في معركة العصف المأكول العديد من المسيرات من طراز هرمز وهي مسيرات مسلحة وآخرها مسيرة يوم امس، اضافة الى اعلانها عدة مرات اسقاط مسيرات من انواع اخرى ومحلقات عديدة كما اعلنت اصابة مروحية منذ ايام في اجواء يارون.

واليوم قالت المقاومة في بيان “دفاعًا عن لبنان وشعبه، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:30 الثلاثاء 07-04-2026 لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض – جوّ.”

وفي بيان آخر اعلنت انه “دفاعًا عن لبنان وشعبه، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:15 الثلاثاء 07-04-2026 لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء الجنوب بصاروخ أرض – جوّ”.



