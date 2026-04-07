الثلاثاء   
   07 04 2026   
   18 شوال 1447   
   بيروت 07:52
    لبنان| المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نعى الشيخ عبد الرسول حجازي

      نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، “العالم المجاهد الشيخ عبد الرسول حجازي عضو الهيئة العامة في المجلس، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد صراعٍ مع المرض، وبعد مسيرة طويلة في المقاومة بالتربية والإرشاد والتوجيه وسيرةً حافلةً بالجهاد والتضحية والعمل الرسالي”.

      وجاء في بيان النعي: “لقد اضطلع الراحل الكبير بمسؤوليات علمائية ومؤسساتية عدّة، فكان عضوًا في الهيئة العامة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، من المؤسسين لهيئة علماء جبل عامل، عضوًا في الهيئة الإدارية لتجمّع علماء جبل عامل، عضوًا في الهيئة العامة لتجمّع العلماء المسلمين في لبنان”.

      أضاف: “وكان ركنًا من أركان العمل الإسلامي في لبنان، وصوتًا صادقًا في مواجهة الاحتلال والظلم، أفنى عمره في خدمة الدين والمجتمع، وفي نصرة قضايا الأمة، بثباتٍ وإخلاصٍ وعطاءٍ لا يعرف الكلل”.
      ختم: “نسأل االله أن يسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

