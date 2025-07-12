لبنان

حزب الله شيع الشهيدين محمد مراد وعقيل جلوان

شيّع حزب الله وجماهير المقاومة في بلدة الحنّية الجنوبية الشّهيد السّعيد على طريق القدس محمد جمال مراد “ثائر”.

وذلك بموكب حاشد شارك فيه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي، جاب الموكب شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها حيث اقيمت الصلاة على الجسد الطاهر قبل مواراته في الثرى إلى جانب رفاقه الملتحقين بركب الشهادة.

من جهة ثانية، شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات الشهيد السعيد على طريق القدس عقيل سهيل جلوان (أبو الفضل).

ونظم رفاق الشهيد مراسم تكريمية له بمشاركة عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أمين شري، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وأقيمت الصلاة على الجسد الطاهر قبل أن يوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

المصدر: قناة المنار