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كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد آليات ومواقع للاحتلال في غزة وخانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تنفيذ سلسلة عمليات نوعية استهدفت آليات ومواقع عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقالت كتائب القسام، في بيانات منفصلة، إن مجاهديها تمكنوا بعد عودتهم من خطوط القتال، من تدمير جرافتين عسكريتين من نوع “D9” بعبوات شديدة الانفجار، وذلك شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 2 تموز/يوليو الجاري.

وفي 6 تموز/يوليو، أفاد مجاهدو القسام بأنهم دمّروا دبابة “ميركافاه” تابعة لجيش الاحتلال، باستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار، في المنطقة ذاتها شرق حي الزيتون.

كما أعلنت الكتائب، بتاريخ 9 تموز/يوليو، تدمير حفّار عسكري تابع للاحتلال بعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق حي الزيتون، مشيرةً إلى أن مجاهديها رصدوا هبوطاً لطائرة مروحية إسرائيلية لإخلاء الموقع بعد العملية.

وفي تطور آخر، أكدت كتائب القسام استهداف موقع قيادة وسيطرة للعدو شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف الهاون، مشيرة إلى تحقيق إصابات مباشرة.

كما تمكن أحد قناصي القسام من إصابة جندي إسرائيلي إصابة قاتلة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما ورد في البيان العسكري.

ومن جانبها، قالت سرايا القدس في بيان عسكري، إن مجاهديها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية مزروعة مسبقاً، وذلك في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خانيونس، مؤكدة أن العملية نُفذت بنجاح خلال تحرّك الآلية في المنطقة المستهدفة.

وفي سياق متصل، قصفت وحدة المدفعية في سرايا القدس تحشدات لجنود الاحتلال على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة، باستخدام قذائف الهاون النظامي عيار 60 ملم، وأكدت تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة.

كما أفاد البيان بأن مجاهدي السرايا نجحوا صباح اليوم في تدمير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع “ميركافاه” بتفجير عبوة مضادة للدروع، كانت مزروعة مسبقاً، وذلك أثناء توغل الآلية شرق حي التفاح في مدينة غزة.

وفي عملية نوعية أخرى، أكد مقاتلو سرايا القدس، بعد عودتهم من خطوط القتال، تدمير دبابة تابعة لقوات الاحتلال باستخدام عبوة شديدة الانفجار جرى هندستها عكسياً، وذلك خلال عملية استهداف دقيقة للآلية شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 4 تموز/يوليو 2025.

وتأتي هذه العمليات في ظل استمرار التصعيد الميداني والمواجهات المتصاعدة مع قوات الاحتلال التي تواصل توغلاتها البرية واستهدافها لمناطق مأهولة في قطاع غزة، وسط صمود فلسطيني ومقاومة مسلحة متواصلة.

المصدر: موقع المنار