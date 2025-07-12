لبنان

حزب الله يدين جريمة استهداف الشيخ شحود: لملاحقة المجرمين ومحاسبتهم

استنكر حزب الله بأشد العبارات الجريمة النكراء التي استهدفت العالم الجليل سماحة ‏العلامة الشيخ رسول شحود في ريف حمص والتي ارتكبتها أيادٍ مجرمة وغادرة تسعى إلى ‏زعزعة وحدة وسلامة سوريا وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب السوري ‏الشقيق.‏

وقال حزب الله في بيان له السبت إن “هذه الجريمة الخطيرة التي طالت شخصية علمائية ودينية أفنت عمرها في خدمة الدين ‏والمجتمع، وكان راعيًا لبيوت تعليم القرآن الكريم وداعمًا للشباب في مسيرتهم التربوية ‏والإيمانية ومبلّغًا ناصحًا وصوتًا صادحًا بالحق ومدافعًا عن المستضعفين، تفرض أوسع ‏موجة استنكار وإدانة من مختلف الهيئات العلمائية والصروح العلمية والروحية”.

واكد حزب الله على “ضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين ومحاسبتهم مع كل من يثبت ‏تورطه أو انخراطه في هذه الجريمة الخبيثة”، واضاف “إننا على ثقة تامة أن الشعب السوري سيلفظ ‏هذا الفكر المتطرف الذي يهدد وحدة المجتمعات ويفتك بالاستقرار ويستهدف كل رأي معتدل ‏وفكر نيّر”.

المصدر: موقع المنار