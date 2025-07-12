لبنان

الرئيس بري بحث مع زواره بالأوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر.

وجرى خلال اللقاء البحث بآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .

كما عرض الرئيس بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا قضائية خلال إستقباله وزير العدل عادل نصار .

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري السيد علي فضل الله مع وفد من عائلة الراحل السيد محمد حسين فضل الله، الذي شكره على التعزية بوفاة حرم الراحل السيدة نجاة نور الدين.

وشكلت الزيارة مناسبة تم خلالها البحث بتطورات الاوضاع العامة وشؤونا وطنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام