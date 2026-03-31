العميد فدوي: هذه المرة الثالثة التي يخطئ فيها العدو بتقدير قوة إيران

أكد رئيس هيئة مستشاري القائد العام لحرس الثورة الإسلامية “العميد علي فدوي”، ان للخسائر التي تكبدتها القوات المعادية الصهيونية والأميركية بمختلف جبهات المعركة تشير الى الخطأ الذي وقعوا فيه بتقديرهم الخاطئ لقوة ايران الحقيقية.

وقال “العميد علي فدوي” اليوم الثلاثاء، خلال مراسم تشييع قائد القوات البحرية لحرس الثورة الشهيد ” الأدميرال علي رضا تنكسيري” في مدينة بندر عباس (جنوبي البلاد)، إن القوات المعادية الصهيونية والأميركية تورطت في خطأ كبير من حيث تقديراتها لاقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك نظرا للخسائر التي تكبدتها بمختلف جبهات المعركة، وأن “العدو كان يتوهم تحقيق النصر خلال 3 أيام من الحرب، إلا أنه وبعد مرور أكثر من شهر بات في حالة عجز، ويطالب بفتح مضيق هرمز؛ في مؤشر واضح على فشل رهاناته”.

وأشار إلى، أن “هذه هي المرة الثالثة التي يرتكب فيها العدو خطأ في الحسابات، إذ كان يعتقد أنه قادر على تدمير إيران، لكنه واجه مرة أخرى هزيمة واضحة كما جرّبها في المرات السابقة”.

وأوضح القائد العسكري الايراني، بأن القوات البحرية للحرس الثوري تؤدي دورا محوريا في صون الأمن القومي؛ لافتا إلى أن الشهيد الادميرال “تنكسيري” بصفته ثاني قائد لهذه القوة ينال الشهادة، كان من أوائل الذين تصدروا هذه المواجهة منذ الأيام الأولى للحرب.

وشدد “العميد فدوي” على أن هذا القائد لم يتوان يوما عن حماية النظام والثورة الاسلامية؛ مضيفا أن الأداء الفاعل للقوات البحرية خلال الشهر الماضي أدى إلى إرباك العدو في الخليج، وأجبر قطعاته البحرية على التراجع لمسافة تبعد ألف كيلومتر؛ مؤكدا بأن صمود قواتنا ودعم الشعب ساهما في إفشال مخططات الأعداء وبث اليأس في صفوفهم.

المصدر: قناة العالم