    كمين للمقاومة في بيت ليف يستهدف ويوقع قتلى وجرحى صهاينة بينهم قائد كتيبة

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوة مدرعة تتبع جيش العدوّ الإسرائيلي أثناء تقدمها في بلدة بيت ليف عند الساعة 03:00 من فجر الثلاثاء 31-03-2026.

      ولدى وصول القوة إلى نقطة الكمين، فجّر المجاهدون عبوات ناسفة، واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالتزامن مع استهدافها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

      وأتبع المجاهدون العملية باستهداف قوة التعزيز التي حضرت إلى المكان، مستخدمين صواريخ موجهة ومباشرة، ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجريح، من بينهم قائد كتيبة في لواء “ناحل”، بحسب اعتراف جيش العدوّ.

      واستمر الاشتباك حتى الساعة 06:00 صباحًا، وفق بيان الاعلام الحربي.

      المصدر: الاعلام الحربي

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | البقاع الغربي يشهد حركة نزوح جديدة بعد إنذار العدو الإسرائيلي

      تقرير مصور | البقاع الغربي يشهد حركة نزوح جديدة بعد إنذار العدو الإسرائيلي

      تقرير مصور | نواب المقاومة يتفقدون مراكز الإيواء في بيروت

      تقرير مصور | نواب المقاومة يتفقدون مراكز الإيواء في بيروت

      تقرير مصور | جبران باسيل يطرح مبادرة لحماية لبنان خلال جولته على القيادات اللبنانية

      تقرير مصور | جبران باسيل يطرح مبادرة لحماية لبنان خلال جولته على القيادات اللبنانية