وزيرة القوات المسلحة الفرنسية تزور لبنان

وزعت السفارة الفرنسية بيانا صادرا عن وزارة القوات المسلحة الفرنسية والمحاربين القدامى جاء فيه: “تزور الوزيرة المفوضة للجيوش الفرنسية أليس روفو لبنان اليوم لإظهار دعم فرنسا لسيادة لبنان، واستمرار التزام فرنسا الراسخ تجاه لبنان، لا سيما في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) منذ عام 1978.



وتكريمًا للجنود الفرنسيين الذين سقطوا في لبنان، ستضع الوزيرة المنتدبة إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري في قصر الصنوبر احياءً لذكرى 58 جنديًا فرنسيًا استشهدوا في تفجير” الدراكار “في 23 تشرين الأول 1983. كما ستعرب عن تضامن فرنسا مع جنود اليونيفيل الإندونيسيين الذين فقدوا ثلاثة من رفاقهم في هجمات 29 و30 آذار 2026.



وستسلم الوزيرة المنتدبة رسميًا 39 مركبة للقوات المسلحة اللبنانية. وهي مركبات مدرعة متقدمة، تتسع كل منها لعشرة جنود تقريبًا. توفر هذه المركبات المدرعة حماية أساسية للعمليات في المناطق الخطرة، مما يُظهر الدعم المادي الملموس والمستمر الذي تقدمه فرنسا للجيش اللبناني.

وستلتقي مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، ووزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، متابعةً للالتزام القوي الذي قطعه رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، للرئيس جوزيف عون ولمناقشة الدعم الفرنسي طويل الأمد للبنان.

كما ستلتقي مع موظفين من السفارة الفرنسية في لبنان، بالإضافة إلى القادة العسكريين الفرنسيين على الأرض، الذين يعملون يوميًا في ظروف بالغة الصعوبة”.