إخبار الى النيابة العامة العسكرية بحق قناة MTV من هيئة ممثلي الأسرى والمحررين

افاد بيان صادر عن هيئة ممثلي الأسرى والمحررين انه “تحصيناً منهم للمجتمع في مواجهة الاختراقات المشبوهة الهادفة إلى التطبيع مع العدو الصهيوني، وتبييض صفحته السوداء الملأى بالجرائم المتمادية بحق اللبنانيين، تقدم المحامي الأستاذ غسان المولى بوكالته عن هيئة ممثلي الأسرى والمحررين بإخبار إلى النيابة العامة العسكرية استناداً إلى نص المادتين 25 و26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.”

اضاف “ان الإخبار الذي تسجل في قلم النيابة تحت الرقم 2026/7113، جاء بحق قناة MTV ممثلة برئيس مجلس إدارتها ميشال غبريال المر، ومراسلي تلك القناة وإعلامييها وبرامجها، وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، لما يرتكبونه من جرائم الاتصال والتعامل مع العدو “الإسرائيلي” والخيانة والتجسس والتحريض ودس الدسائس لدى دولة أجنبية، ولدى العدو، والنيل من هيبة الدولة ومكانتها وإضعاف الشعور القومي، والتسبب بالقتل، آملين أن يتخذ القضاء إجراءات صارمة بحق المخالفين ولتكون أحكامه رادعة”.